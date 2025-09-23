Nijerya'da Silahlı Gruplarla Barış Anlaşması: 70 Rehin Serbest Bırakıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı gruplar ile yerel topluluklar arasında varılan barış anlaşması kapsamında 70 rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yerel topluluklar Katsina eyaletinde artan saldırıların sonlandırılması için bölgedeki silahlı gruplarla barış anlaşması yaptı.

Anlaşma kapsamında, eyalette silahlı gruplar tarafından rehin alınan 70 kişi serbest bırakıldı.

Çoğunluğu tarım arazilerinde çalışırken kaçırıldığı belirtilen rehineler, sağlık kontrolü ve sorgulama sürecinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.