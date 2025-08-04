Nijerya'da Silahlı Çetelerin Saldırısında 5 Ölü, 50 Kişi Kaçırıldı
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı. Ülke, uzun süredir çete ve terör saldırılarıyla başa çıkmaya çalışıyor ve fidye için kaçırma olayları devam ediyor.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyelerinin düzenlediği silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi.
Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.