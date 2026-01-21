Haberler

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 62 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, silahlı çete tarafından rehin alınan 62 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ordudan yapılan açıklamada, kız çocuklarının da aralarında bulunduğu rehine grubunun ailelerine kavuşturulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete tarafından rehin alınan 62 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Olaniyi Osoba, yaptığı açıklamada, ihbar üzerinde Zamfara eyaletindeki Munhaye ormanında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Osoba, operasyonda aralarında kız çocukların da bulunduğu 62 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan rehinelerin güvenli bir şekilde tutulduğunu bildiren Osoba, aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Osoba, Kebbi eyaletinde düzenlenen ayrı bir operasyonda ise 2 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Nijerya'da kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

Aralarında geçen diyaloğa beğeni yağıyor
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız