Haberler

Nijerya'da ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, Ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi. Vali Uba Sani, bu uygulamanın ahlaki değerleri desteklemek ve ikinci şanslar sunmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının "ruhu arındıran ve yücelten kutsal bir inanç direği" olduğunu belirtti.

Ramazan vesilesiyle eyalette 90 mahkuma af çıkardığını aktaran Uba, affedilenlerin eyalet genelinde küçük suçlardan hüküm giyen mahkumlar olduğunu bildirdi.

Uba, müdahalenin hak eden mahkumlara yardım sağlamayı, uzlaşmayı teşvik etmeyi ve kutsal ayın sembolize ettiği ahlaki değerler doğrultusunda yenilenmiş amaç ve ikinci şanslar sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Adam Abu -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü

Tonlarca ağırlığın altında can verdiler
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti