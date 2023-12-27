Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi hayatını kaybetti
Afrika ülkesi Nijerya'da petrol boru hattında meydana gelen patlama sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer korkunç olayın, petrol hırsızlığı yapmaya çalışan bir grup genç tarafından delinin borunun patlaması sonucu meydana geldiğini aktarırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Nijerya'nın Rivers eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada, 20 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın, petrol çalmak isteyen gençler tarafından delinen borunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi.
PATLAMADA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ulusal basındaki haberlerde, Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesindeki petrol şirketinin borusunun, petrol çalmak isteyen gençler tarafından delindiği aktarıldı. Bu sırada meydana gelen patlamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirterek, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.
PETROL HIRSIZLIĞI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR
Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da zaman zaman petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor. Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.