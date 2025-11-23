Haberler

Nijerya'da Okul Kaçırma Olayında 50 Öğrenci Kaçtı

Güncelleme:
Nijerya'nın Niger eyaletindeki St. Mary's School adlı Katolik okulundan kaçırılan 300'den fazla öğrenciden 50'sinin kaçarak aileleriyle bir araya geldiği bildirildi. Hala 253 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletindeki St. Mary's School adlı Katolik okulundan kaçırılan 300'den fazla öğrencinin 50'sinin kaçarak aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Nijerya Hristiyan Derneği (CAN) Başkanı Bulus Yohanna, 21 Kasım'da Niger eyaletindeki St. Mary's School adlı Katolik okulundan kaçırılan 300'den fazla öğrenciye ilişkin açıklama yaptı.

Yohanna, bu öğrencilerden 50'sinin 21 ve 22 Kasım'da kaçarak aileleriyle yeniden bir araya geldiğini anlattı.

Okulun sahibi ve aynı zamanda Katolik Piskopos olan Yohanna, aralarında 12 okul personelinin de olduğu yaklaşık 253 kişinin hala kaçıranların elinde olduğunu aktardı.

Terör örgütü mensupları, 21 Kasım'da St. Mary's School adlı okula baskın düzenlemiş ve öğrenciler ile çalışanları kaçırmıştı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde de 16 Kasım'da Yerel Yönetim Alanı'ndaki (LGA) Maga Hükümet Kız Ortaokulu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 25 öğrenci kaçırılmış, okulun müdür yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
