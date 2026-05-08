Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletindeki Bagega-Anka kara yoluna döşenen mayın, yolcu taşıyan minibüsün geçişi sırasında patladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
