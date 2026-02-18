Haberler

Nijerya'da maden sahasında meydana gelen şüpheli gaz patlamasında 37 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden sahasında meydana gelen şüpheli gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar, kurtarma çalışmaları ile sağlık merkezlerine sevk edildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden sahasında meydana gelen şüpheli gaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesindeki bir maden sahasında şüpheli zehirli gaz patlaması meydana geldi.

Yaşları 20 ile 35 arasında değişen madenciler, tünellerde rutin çalışma yürüttükleri sırada gazdan etkilendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, mesai arkadaşları ve saha personelinin yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla yer altından çıkarılarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Bazı yerel haberlere göre, madencilerin karbonmonoksit gazına maruz kaldığından şüpheleniliyor.

