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Nijerya'da Lassa Ateşi salgını: Ölü sayısı 80'e ulaştı

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Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Hastalık, 11 eyaletin 63 bölgesine yayıldı ve vakalar artmaya devam ediyor.

Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, yıl başından bu yana ülkenin 11 eyaletine bağlı 63 bölgesine yayıldığı belirtildi. Ülkenin 8 eyaletinde 3-9 Şubat tarihlerinde 54 kişide daha Lassa ateşi vakasına rastlandığı ve bu kişilerden 10'unun öldüğü ifade edilen açıklamada, böylece bu yıl tespit edilen Lassa ateşi vakası sayısının 413'e, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 80'e çıktığı kaydedildi.
Böylece söz konusu hastalık kaynaklı ölüm oranı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 17,5 iken 19,4'e yükselmiş oldu.
Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetti.

FARE DIŞKISIYLA TEMAS SONUCU BULAŞIYOR

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Nijerya'da Lassa Ateşi salgını: Ölü sayısı 80'e ulaştı
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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