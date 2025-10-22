Haberler

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana 924 Lassa ateşi vakası görüldüğü aktarılan açıklamada, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 172'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğu ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla hastalığa yakalandığı ifade edildi.

GEÇEN YIL 190 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
