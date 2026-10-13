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Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle bu yıl 268 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 1 Ocak-4 Eylül döneminde doğrulanan vaka sayısı 1138'e, bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e çıktı. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastalığın yayıldığını bildirdi. Yetkililer, kemirgenlerle temastan kaçınılması uyarısı yaptı.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Lassa ateşi hastalığının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 1 Ocak-4 Eylül döneminde doğrulanan Lassa ateşi vaka sayısının 1138'e yükseldiği, hastalık nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı kaydedildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA
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