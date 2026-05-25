Nijerya ordusundan Kurban Bayramı öncesi "terör saldırısı" uyarısı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyelerinin, Kurban Bayramı'nda sivillere yönelik saldırı girişiminde bulunabileceği uyarısında bulunuldu.

Teröristlere yönelik "Hadin Kai Operasyonu"nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nda terör örgütlerinin özellikle kalabalık bölgelerde intihar saldırıları ve el yapımı patlayıcılarla eylem gerçekleştirmeyi planlayabileceğine dair istihbarat alındığını belirtti.

Uba, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde kritik ve hassas noktalarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.

Bölgede gözetleme ve istihbarat unsurlarının tam kapasiteyle devreye alındığını vurgulayan Uba, devriyelerin yoğunlaştırıldığını, güvenlik güçlerinin diğer kurumlar, Sivil Müşterek Görev Gücü (CJTF) ve yerel güvenlik gruplarıyla koordinasyon halinde çalıştığını ifade etti.

Vatandaşlara, bayram namazı ve ibadetlerini mümkün olduğunca evlerine ve yaşadıkları bölgelere yakın alanlarda gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulunan Uba, büyük ve açık alanlardaki kalabalıklardan kaçınılması çağrısı yaptı.

Uba, gece saatlerinde gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması gerektiğini vurguladı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.