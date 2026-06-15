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Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgınında 5 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgını nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 53 şüpheli vaka tespit edildi. Yetkililer salgını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nijerya'da kolera salgını yayılmaya devam ederken, ülkenin Plateau eyaletinde salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Plateau Eyaleti Sağlık Komiseri Nicholas Baamlong, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette 53 şüpheli kolera vakası belirlendiğini, laboratuvar testleri sonucunda 11 vakanın teyit edildiğini söyledi.

Baamlong, salgın nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Eyalet hükümetinin salgını kontrol altına almak ve bulaşmanın daha da yayılmasını önlemek amacıyla gözetim, vaka yönetimi ve halkı bilinçlendirme kampanyalarını yoğunlaştırdığını aktaran Baamlong, hükümetin hızlı tanı testleri ve temel tıbbi tedaviler dahil olmak üzere acil durum malzemeleri tedarik ettiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Nijerya'nın Borno eyaletinde 1 Mayıs'ta yayılmaya başlayan kolera salgını nedeniyle 74 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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