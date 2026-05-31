Haberler

Nijerya'nın Borno eyaletinde kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde devam eden kolera salgınında ölü sayısı 37'ye çıktı, 3 binden fazla kişi enfekte oldu. Salgın başkent Maiduguri'de yoğunlaşırken sağlık sistemi baskı altında.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde etkisini sürdüren kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Borno Eyaleti Katkı Sağlık Yönetim Ajansı İcra Sekreteri Saleh Abba-Kaza, yaptığı açıklamada, eyalette 1 Mayıs ve 4 Mayıs'ta doğrulanan kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Abba-Kaza, salgın nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini, 3 binden fazla kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Son 24 saatte 100'den fazla yeni vakanın kaydedildiğini aktaran Abba-Kaza, salgının merkez üssünün 2 binden fazla vakanın görüldüğü eyaletin başkenti Maiduguri'de olduğunu bildirdi.

Abba-Kaza, salgının 36 mahalle ve 138'den fazla yerleşim yerine yayıldığını, artan vaka sayıları nedeniyle eyaletin sağlık sisteminin ciddi baskı altında olduğunu kaydetti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!