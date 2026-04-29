Haberler

Nijerya'da kızamık salgını nedeniyle 15 çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 15 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sokoto Eyaleti Sağlık Bakanı Faruk Wurno, yaptığı açıklamada, eyaletin Kurawa köyündeki çocuklarda kızamık tespit edildiğini belirtti.

Wurno, salgın nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Wurno, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

