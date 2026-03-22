Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwara eyaletine bağlı İfelodun bölgesindeki kiliseye gelen silahlı çete üyeleri etrafa ateş açtı.

Saldırıda 8 kişi kaçırılırken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kwara Valiliği, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bir ibadethanenin hedef alınmasını kınayarak olayın rahatsız edici olduğunu belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.