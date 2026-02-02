Nijerya'da kiliseye düzenlenen saldırıda kaçırılan 163 kişiden 80'i kurtuldu

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 18 Ocak'ta kiliseye düzenlenen saldırıda kaçırılan 163 kişiden 80'inin kaçmayı başardığı belirtildi.

Kurmin Wali köyü muhtarı Ishaku Dan'azumi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırıda kaçırılan kişilerin bir bölümünün silahlı çetenin kampından kaçmayı başardığını ve çevre köylere sığındığını ifade etti.

Yapılan doğrulamalar sonucunda 80 kişinin kurtulduğunun kesinleştiğini kaydeden Dan'azumi, 83 kişinin ise halen silahlı kişilerin elinde olduğunu söyledi.

Dan'azumi, hükümet ve güvenlik güçlerinden, silahlı çetenin elinde bulunan diğer rehinelerin güvenli şekilde kurtarılması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mansir Hassan da olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacağını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kajuru Başkanı Enoch Kaura, 18 Ocak'ta Kaduna eyaletinin Kajuru yerel yönetim birimine bağlı Kurmin Wali köyünde silahlı kişilerce bir kiliseye saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Nijerya polisi de 21 Ocak'ta, saldırıda çok sayıda kişinin kaçırıldığını doğrulamıştı.