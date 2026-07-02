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Nijerya'da kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi öldü

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası Sokoto Eyaleti yetkilisi Bello Muhammed, yaptığı açıklamada, eyaletin Sokoto-Yauri kara yolunda yolcu otobüsünün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.

Muhammed, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Muhammed, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu
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