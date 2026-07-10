Nijerya'da kaçırılan 25 öğrenci ve 6 öğretmen kurtarıldı

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde 15 Mayıs'ta kaçırılan 25 öğrenci ve 6 öğretmen, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta Oyo eyaletinin Oriire bölgesinde kaçırılan öğrenci ve öğretmenleri kurtarmak amacıyla güvenlik güçlerince operasyon düzenlendiğini belirtti.

Onanuga, operasyonda silahlı kişilerin kaçırdığı 25 öğrenci ve 6 öğretmenin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda, bu kişileri kaçıran silahlı grubun 8 üyesinin yakalandığını aktaran Onanuga, bazı saldırganların ise etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Onanuga, kurtarma operasyonunun fidye ya da herhangi bir taviz verilmeden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenleri kaçıran silahlı kişilerin, mayıstaki kaçırma olayından önce tutuklanan bir çete elebaşının serbest bırakılması karşılığında kaçırdıkları kişileri bırakacaklarına dair açıklamalarına atıfta bulunan Onanuga, operasyonun fidye ya da herhangi bir taviz verilmeden gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Onanuga, çete elebaşının yargılanmasının sürdüğünü belirtti ancak bu kişinin hangi çeteye mensup olduğuna dair detay vermedi.

Oyo eyaletinin Oriire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Olayın ardından eyaletteki öğretmenler, meslektaşlarının ve öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle süresiz greve gitmişti.

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede özellikle fidye amacıyla gerçekleştirilen adam kaçırma olayları sıkça yaşanıyor.