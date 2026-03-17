Nijerya'da düzenlenen intihar saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında 23 kişi öldü.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerde eyaletin başkenti Maiduguri'nin 3 farklı noktasında, intihar saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Daso, saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıların Maiduguri'deki bir pazar, hastane ve üst geçitte düzenlendiğini aktaran Daso, ön soruşturmanın, saldırıların intihar bombacıları tarafından yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Öte yandan Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırıları kınayarak bunları "tamamen kınanması gereken, barbarca ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Zulum, özellikle Müslümanların ibadetlerini yerine getirdikleri bir dönemde sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu arada saldırıları üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütü bu tür saldırıları düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.