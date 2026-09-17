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Nijerya'da iki sürat teknesinin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki sürat teknesinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki sürat teknesinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cross River Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Eitokpah Akata, yaptığı açıklamada, eyaletin Bakassi bölgesindeki nehirde iki sürat teknesinin çarpıştığını belirtti.

Akata, çarpışmanın ardından batan teknelerde bulunan 8 kişinin öldüğünü kaydetti.

Olayda çok sayıda kişinin de kaybolduğunu aktaran Akata, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyetini yasaklamıştı.

Kaynak: AA
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