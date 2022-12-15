Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası

Güncel Haberler

Nijerya'da Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası

Nijerya'nın Kano eyaletinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı Şeyh Abduljabar Nasiru Kabara'ya idam cezası verildi.

Nijerya'nın Kano eyaletinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı Şeyh Abduljabar Nasiru Kabara'ya idam cezası verildi.

Kano Şeriat Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 52 yaşındaki din adamı Kabara'yı idam cezasına çarptırdı.

Mahkeme Başkanı İbrahim Sarki-Yola, Kabara'nın Hz. Muhammed'e hakaret ettiğinin sabit olduğunu ve bu yüzden idam cezası verildiğini kaydetti.

Sarki-Yola, Kabara'nın din adamı olarak görev yaptığı 2 camiye de el konulduğunu söyledi.

Mahkeme, Kabara'ya karara itiraz etmesi için 30 gün süre verdi.

Ülkede Kadiriyye İslami Hareketi lideri ve kendini dini adamı olarak tanıtan Kabara, verdiği bir vaazda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 16 Temmuz 2021'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hz Muhammed Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title