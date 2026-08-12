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Nijerya'da havacılık grevi: Uçuşlar aksadı, yüzlerce yolcu mahsur kaldı

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Nijerya'da sendikaların grevi nedeniyle Abuja ve Lagos havalimanlarında iç hat uçuşları durdu. Yüzlerce yolcu mahsur kalırken, Air Peace dahil birçok şirketin seferleri iptal edildi. Sendikalar, çalışma hakları ve ödenmeyen ücretler konusunda hükümetten çözüm bekliyor.

Nijerya'da havacılık sendikalarının başlattığı grev nedeniyle başkent Abuja ile Lagos kentindeki havalimanlarında iç hat uçuşları aksarken, yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Ulusal Hava Taşımacılığı Çalışanları Sendikası (NUATE), Hava Taşımacılığı Hizmetleri Kıdemli Personel Birliği (ATSSSAN) ve Ulusal Uçak Pilotları ve Mühendisleri Birliğinin (NAAPE) öncülüğünde başlatılan greve Nijerya İşçi Kongresi (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) de destek verdi.

Sendikalar, bazı hava yolu şirketlerini çalışanlarının sendikalara katılmasını engellemekle ve yolculardan tahsil edilen yüzde 5'lik Bilet Satış Ücretini (TSC) ilgili havacılık kurumlarına aktarmamakla suçladı.

Sendika üyeleri, Lagos'taki Murtala Muhammed Havalimanı ile Abuja'daki Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havalimanı'nda şirketin tesislerinin girişlerini kapattı.

Grevden ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden Air Peace'in seferleri de etkilendi.

Air Peace tarafından yapılan açıklamada, grev nedeniyle Lagos ve Abuja'daki terminallere girişlerin engellendiği ve planlanan uçuşların gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan aksaklık nedeniyle yolculardan özür dilenerek, "kontrol dışındaki koşullar" nedeniyle yüzlerce yolcunun mağdur olduğu bildirildi.

Sendikalar, hava yolu çalışanlarının herhangi bir baskı, tehdit veya ayrımcılığa maruz kalmadan istedikleri sendikaya üye olabilmelerini ve biriken TSC gelirlerinin derhal ilgili kurumlara aktarılmasını talep ediyor.

Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi (NCAA), grevden ve yolcular ile diğer paydaşlar üzerindeki etkisinden haberdar olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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