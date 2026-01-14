Haberler

Nijerya'da düzenlenen operasyonlarda 55 terörist öldürüldü

Güncelleme:
Nijerya'nın Kogi ve Kwara eyaletlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçleri, 55 teröristi etkisiz hale getirirken, 129 teröristi de yakaladı. Operasyonlar sonucunda 309 rehine kurtarıldı.

Nijerya'da güvenlik güçleri, Kogi ve Kwara eyaletlerinde düzenledikleri operasyonlarda 55 teröristi etkisiz hale getirdi.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kogi ve Kwara eyaletlerinde teröristlere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Bazı teröristlerin teslim olmayı reddettiğini ve güvenlik güçlerine ateş açtığını aktaran Hundeyin, "Kogi ve Kwara eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda 129 terörist yakalandı, 55'i ise çatışmalar sırasında etkisiz hale getirildi. Bunlar doğrudan yaşanan silahlı çatışmalardı." ifadesini kullandı.

Hundeyin, operasyonlarda onlarca teröristin de yaralı halde kaçtığını ve her iki eyalette tespit edilen suçlulara ve teröristlere ait kamplardan 309 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonların aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda planlandığına değinen Hundeyin, çok sayıda güvenlik kurumunun eş güdüm içinde görev yaptığını vurguladı.

Hundeyin, operasyonların devam ettiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
