Nijerya'da gıda yardımı sırasında çıkan izdihamda 4 kişi öldü
Nijerya'nın Katsina eyaletinde gıda yardımı sırasında çıkan izdihamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Aliyu Abubakar, eyaletin Kofar-Guga bölgesinde gıda yardımı sırasında izdiham yaşandığını belirtti.
Abubakar, izdihamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Abubakar, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Abubakar, olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirerek, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Adam Abu