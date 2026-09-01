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Nijerya ordusu 610 rehineyi kurtardı

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- Operasyonlarda 324 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da, geçen ay düzenlenen operasyonlarda teröristler tarafından rehin alınan 610 sivil kurtarıldı.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun ağustos ayında ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Onoja, operasyonlarda teröristler tarafından kaçırılan, aralarında 15 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 610 rehinenin kurtarıldığını belirtti.

Operasyonlarda 324 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Onoja, 373 teröristin yakalandığını, 201 teröristin de askere teslim olduğunu ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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