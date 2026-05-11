Nijerya'da fidye için kaçırılan 27 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda fidye için kaçırılan 27 kişi kurtarıldı. Operasyonda birçok çete üyesi gözaltına alındı ve mühimmat ele geçirildi.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldığı istihbarat üzerinde eyalette silahlı çete üyelerine yönelik operasyonların düzenlediğini belirtti.

Sadiq-Aliyu, operasyonlarda çete üyelerince rehin alınan 27 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda onlarca silahlı çete üyesinin gözaltına alındığını aktaran Sadiq-Aliyu, mühimmatın da ele geçirildiğini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
