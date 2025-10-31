Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 23 Yabancı Kurtarıldı
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen operasyonda, fidye için kaçırılan 23 yabancı uyruklu kurtarıldı. Operasyonda 14 silahlı çete üyesi yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da fidye için kaçırılan 23 yabancı uyruklunun kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Adeh, operasyonda fidye için kaçırılan 23 yabancı uyruklunun kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda, 14 silahlı çete üyesinin gözaltına alındığını bildiren Adeh, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.???????