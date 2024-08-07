Nijerya'da Eşekler Hala Ulaşımın Vazgeçilmezi

Dünya genelinde modern ulaşım araçları, hayvanlarla yapılan geleneksel taşımacılığı gölgede bıraksa da Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde, eşekler günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında olmaya devam ediyor.

Çin'in, ihtiyacına bağlı olarak Afrika ülkelerinden ithal ettiği eşeğin, Nijerya'da fiyatının artırmasına rağmen Rann'da, eşekler en ucuz ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.

Bölgenin zorlu coğrafi ve iklim koşulları, modern ulaşım araçlarının kullanımını zorlaştırırken, eşekler en güvenilir ve dayanıklı araçlar arasında yer alıyor.

Rann halkının, tarım faaliyetlerinde, yük taşımada ve gelin aracı olarak da kullandığı eşekler, günlük hayatlarının bir parçası konumunda.

Rann'da eşeklerin ulaşım aracı olarak kullanılması, bölge halkının yaşamını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda onlara ekonomik bir çözüm de sunuyor.

Eşekler dayanıklı ve güvenilir

Bölge sakinlerinden Faruk Mai-Dawayya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeklerin çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirtti.

Mai-Dawayya, eşeklerin dayanıklılığından büyük ölçüde faydalandıklarını anlatarak "Eşekleri, sadece ulaşım için değil, aynı zamanda tarımsal ürünlerin pazarlara taşınması, su ve yakacak odun gibi günlük ihtiyaç malzemelerinin taşınması için de kullanıyoruz." dedi.

Rann'daki engebeli ve tepelik alanlarda kolayca manevra yapabildikleri için hafif ulaşım araçlarının tercih edildiğini belirten Mai-Dawayya, eşeklerin, hareket kabiliyetinin yüksek olduğunu ve bu nedenle zorlu arazilerdeki ulaşımda büyük rol oynadığını ifade etti.

Mai-Dawayya, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak öne çıkan eşeklerin, bölge sakinlerinin günlük yaşamlarını ve ticari faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmesine destek olduğunu dile getirdi.