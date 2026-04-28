Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi.

Adamawa Valiliğinden yapılan açıklamada, Boko Haram üyelerinin eyaletin Gombi bölgesinde etrafa ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırı bölgesini ziyaret eden Adamawa Valisi Ahmadu Umaru Fintiri, operasyonları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Fintiri, "askeri ve milis grupları" desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Yerel medyadaki haberlerde, saldırının, futbol maçı sırasında meydana geldiği öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
