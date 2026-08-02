Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesinde saldırı düzenlendi.
Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Sokoto Eyalet Polis Sözcüsü Ahmad Rufa'i, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Nijer sınırına yakın konumdaki Sabon Birni, son yıllarda silahlı grupların köylere düzenlediği baskınlar, adam kaçırma, hayvan hırsızlığı ve fidye amaçlı saldırılar nedeniyle güvenlik sorunlarının en yoğun yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.