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Boko Haram'a hava operasyonu: 9 terörist öldürüldü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Ejodame, aralarında teröristlerin elebaşının da bulunduğu 9 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, onlarca teröristin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonda terör sığınaklarının bombalanarak imha edildiğini belirten Ejodame, teröristlere ait el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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