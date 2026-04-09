Nijerya'da kamudaki doktorlar grevi askıya aldı

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin daha önce varılan anlaşmalar kapsamında yürürlüğe koyması beklenen düzenlemeleri şimdilik rafa kaldırması üzerine başlattıkları grevi askıya aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden (NARD) yapılan açıklamada, federal hükümetle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasının ardından başlatılan süresiz grev kararının askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, birliğin Ulusal Yürütme Konseyi'nin (NEC) acil toplantısında hükümet temsilcileriyle yürütülen müzakerelerin değerlendirildiği ve diyalog sürecinin sürdürülmesi yönünde karar alındığı bildirildi.

NARD'ın açıklamasında, hükümete taleplerin karşılanması için iki haftalık süre tanındığı belirtilerek, bu süre içinde somut adımlar atılmaması halinde grevin yeniden başlatılabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Devam eden üst düzey girişimler ve sağlanan ilerleme dikkate alınarak, daha önce ilan edilen süresiz ve kapsamlı grev askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar ile hükümet arasında maaş ödemeleri, yetersiz risk tazminatları ve çalışma koşulları gibi konular nedeniyle sık sık anlaşmazlık yaşanıyor.

Söz konusu sorunlar, ülkede sağlık sektöründe beyin göçünü artırırken çok sayıda doktorun yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk etmesine yol açıyor.