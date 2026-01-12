Nijerya'da doktorlar planladıkları süresiz grevi askıya aldı

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, ülke genelinde bugün başlamayı planladıkları süresiz grevi geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan yazılı açıklamada, grevin federal hükümet ve sağlık sektöründeki ilgili kurumlarla yürütülen görüşmeler sonucunda alınan yeni sözler nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, grevin geçici olarak askıya alınması kararının 25 Ocak'a kadar geçerli olacağı ve bu tarihte talepler konusunda kaydedilen ilerlemenin yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Bu kararın "stratejik ve şartlı" olduğu vurgulanan açıklamada, bu sürede hükümetle yapılan temaslardan somut sonuçlar elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

NARD, 4 Ocak'ta hükümetin sağlık sektörüne ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülke genelinde süresiz greve gideceğini açıklamıştı.

Nijerya Ulusal Endüstri Mahkemesi, 9 Ocak'ta NARD ve üyelerinin grev başlatmasını geçici olarak yasaklamıştı. Mahkeme, federal hükümet ve Başsavcılığın başvurusu üzerine, grev dahil her türlü endüstriyel eylemin 21 Ocak'ta görülecek esas duruşmaya kadar durdurulmasına hükmetmişti.