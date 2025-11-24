Haberler

Nijerya'da DEAŞ'ın Kızılderili Kaçırma Olayı: 13 Kız Çocuğu Kayboldu

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletindeki terör saldırısında 13 kız çocuğu kaçırıldı. Bölge sakinleri evlerini terk ederken, güvenlik güçlerinin de olaya müdahale etmesi bekleniyor.

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Mussa bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın 13 kız çocuğunu kaçırmasının ardından bölge sakinleri, evlerini terk etmeye başladı.

Borno Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullahi Askira, Askira-Uba Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki olay sonrası birçok kişinin evlerini terk etmeye başladığını doğruladı.

Askira, 15 ila 20 yaşlarında olduklarını, çocukların çiftliklere ürün toplamaya gittikleri sırada saldırganlar tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

Kaçırılma olayının ardından evlerini terk etmeye başlayan halka sakin kalmaları için çağrıda bulunan Askira, bölge sakinlerinden teröristlerin faaliyetlerine ilişkin tüm duyumları güvenlik birimlerine iletmelerini istedi.

Bölgeyi temsil eden Senatör Ali Ndume'nin medya danışmanı Junaid Jibrin de kaçmayı başaran bir kız çocuğunun ailesine kavuştuğunu ve güvenlik güçlerine olayla ilgili bilgi verdiğini dile getirdi.

Jibrin, kayıp 12 kız çocuğuna ulaşılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga da dün yaptığı açıklamada bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlandırılacağını belirtmişti.

Onanuga, Tinubu'nun polisin varlığını güçlendirme ve 30 bin yeni personel istihdamına yönelik karar aldığını açıklamıştı.

