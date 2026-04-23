Nijerya'da darbe girişimi davasında 6 sanık suçlamaları reddetti

Güncelleme:
Nijerya'da Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe girişimi planladıkları iddiasıyla yargılanan 6 kişi, suçlamaları reddetti. Duruşma, mahkeme heyeti tarafından 27 Nisan'a ertelendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Abuja'daki federal mahkemede görülen duruşmada, "vatana ihanet", "terörizm ve terörün finansmanı" dahil 13 suç yöneltilen aralarında emekli bir tümgeneralin de bulunduğu 6 sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmayı 27 Nisan'a erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların yargılama süresince Devlet Güvenlik Servisi gözetiminde tutulmasını kararlaştırdı.

Öte yandan Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Lateef Fagbemi, davanın ciddiyetine dikkati çekerek yargılamanın hızlandırılmasını talep etti.

Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeyi planladığını öne sürmüştü.

Nijerya hükümeti, dün darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açmıştı. İddianamede sanıkların "devlete karşı savaşmak" ve "hükümeti devirmeye yönelik komplo kurmakla" suçlandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

