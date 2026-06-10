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Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı

Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı
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Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, transferleri üst üste bitirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacak. Diaz, on numara ve sağ kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

  • Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması beklenen Brahim Diaz için resmi temaslara hazırlanıyor.
  • Brahim Diaz, Real Madrid kariyerinde 100'ün üzerinde maça çıktı ve 22 gol, 30 asist kaydetti.
  • Brahim Diaz, Manchester City altyapısından yetişti ve Milan ile Real Madrid formaları giydi.

Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında sürpriz bir isim gündeme geldi. 

BRAHIM DIAZ RADARA GİRDİ

İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen ve takımdan ayrılması beklenen Brahim Diaz'ın sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. İddialara göre sarı-lacivertliler, Diaz için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

REAL MADRID'DEKİ DURUMU

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Brahim Diaz'ın kariyerine ilişkin kararını henüz netleştirmediği belirtilirken, oyuncunun Real Madrid'deki geleceğini değerlendirdiği ifade edildi. Bazı kaynaklar Faslı yıldızın İspanyol ekibinde kalmaya sıcak baksa da forma şansının az olabileceği gerekçesiyle ayrılığının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. 

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Manchester City altyapısından yetişen Brahim Diaz, kariyerinde Milan ve Real Madrid formaları giydi. Çok yönlü hücum oyuncusu olan ve 10 numara ile sağ kanatta görev yapan yıldız futbolcu, son yıllarda İspanyol devinin önemli rotasyon parçalarından biri haline geldi. Real Madrid kariyerinde 100'ün üzerinde maça çıkan Diaz, 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. 

İsmail Elal
İsmail Elal
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