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Nijerya'da cami patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada 17 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide meydana gelen patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.

Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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