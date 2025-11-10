Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP Arasında Çatışma: 200 Terörist Öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda en az 200 terörist öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çad Gölü Havzası'na bağlı Dogon Chiku bölgesinde, Boko Haram ile ISWAP arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda en az 200 terörist öldü, onlarca terörist de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede 2016'da Boko Haram'ın bazı üyelerinin kurduğu terör örgütü ISWAP nedeniyle zaman zaman iki grup arasında güç mücadelesi yaşanıyor.