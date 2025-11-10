Haberler

Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP Arasında Çatışma: 200 Terörist Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram ile ISWAP terör örgütleri arasında çıkan çatışmalarda en az 200 terörist hayatını kaybetti. Çatışmalar, Dogon Chiku bölgesinde gerçekleşti ve onlardan fazlası yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda en az 200 terörist öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çad Gölü Havzası'na bağlı Dogon Chiku bölgesinde, Boko Haram ile ISWAP arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda en az 200 terörist öldü, onlarca terörist de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede 2016'da Boko Haram'ın bazı üyelerinin kurduğu terör örgütü ISWAP nedeniyle zaman zaman iki grup arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.