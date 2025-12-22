Haberler

Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen 'Hadin Kai Operasyonu' kapsamında 17 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında terörist sığınakları imha edildi ve birçok malzeme ele geçirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede teröristlere yönelik "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba yaptığı yazılı açıklamada, ordu ile yerel avcıların işbirliğinde 20 Aralık'ta Borno eyaletinde bağlı Sojiri ve Kayamla köylerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Uba, operasyonlarda 17 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda terörist sığınaklarının imha edildiğini aktaran Uba, onlara ait çok sayıda motosiklet, bisiklet, gıda ürünleri, silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor

Yıldız futbolcusu Fenerbahçe'ye gidiyor
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırıyor

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırıyor
title