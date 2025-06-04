Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonrası Can Kaybı Artıyor
Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 7 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Seller sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aşarken, 500'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.
Nijerya'nın Niger eyaletinde 29 Mayıs'ta aşırı yağışların yol açtığı sellerde 7 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, yaptığı açıklamada, eyaletin sellerden etkilenen Mokowa bölgesinde yeniden arama çalışmalarına başlandığını belirtti.
Baba-Arah, çalışmalarda 7 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, dün, yetkililer kayıp kişilerin hayatta kaldığına inanmadığı için arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu aktarmıştı.
Mokwa bölgesinde, 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısının 200'ü geçtiği, 500'den fazla kişinin de kaybolduğu kaydedilmişti.