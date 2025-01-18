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Nijerya'da en az 70 kişinin öldüğü olayın nedeni akılalmaz

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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, akaryakıt yüklü tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi öldü. Eyalet Sözcüsü Kumar Tsukwam, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölü sayısının fazla olmasının nedeniyle ilgili, "Patlama yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı esnada gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, akaryakıt yüklü tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi öldü.

AKARYAKIT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiğini bildirdi.

YÖRE HALKI DEVRİLEN ARAÇTAN AKARYAKIT ALIRKEN PATLAMA OLDU

Tsukwam, yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı esnada patlama gerçekleştiğini kaydetti.

EN AZ 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada en az 70 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söyleyen Tsukwam, itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, Ekim 2024'te akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da en az 70 kişinin öldüğü olayın nedeni akılalmaz
Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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