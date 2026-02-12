Nijerya'da 60 binden fazla okulda yeterli güvenlik önlemi yok

Nijerya'da ülke genelinde 60 binden fazla okulda yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığı bildirildi.

Nijerya Eğitim Bakanı Tunji Alausa, başkent Abuja'da Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Genel Müdürü Ahmed Abubakar Audi ile Güvenli Okullar Girişimi kapsamında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Alausa, ülke genelinde incelenen yaklaşık 81 bin okulun 60 binden fazlasında yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirtti.

Hükümetin okullara yönelik saldırılara karşı "sıfır tolerans" politikası benimsediğini belirten Alausa, çocukların güvenliğinin sağlanması ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Alausa, Eğitim Bakanlığı bünyesinde ülke genelindeki uygulamaları koordine etmek ve NSCDC ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla özel bir "Güvenli Okullar Dairesi" kurulduğunu duyurdu.

Bu dairenin çeşitli çalışmalar yapacağını anlatan Alausa, "Ani ve geçici tepkiler yerine, özellikle risk altındaki okullarda sürekli bir güvenlik varlığı oluşturacağız. Çocuklarımız okulda güvende olmalı. Hükümet, bunun için gerekli kaynak ve yapıları sağlamaya kararlıdır." dedi.

NSCDC Komutanı Audi ise güvenlik açığı bulunan okulları "savunmasız" olarak nitelendirerek güvenlik personeli eksikliği ve çevre duvarlarının bulunmamasının başlıca zafiyetler arasında yer aldığını kaydetti.