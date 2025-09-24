Nijerya'da 3 Asker Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Nijerya'da güvenlik sorunlarının devam ettiği bir dönemde 3 askere "yasa dışı silah satışı" ve "terör örgütleriyle işbirliği" suçlarından müebbet hapis cezası verildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki askeri mahkemede 4 asker hakkında dava görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, 3 askeri personeli yasa dışı silah satışı ve terör örgütleriyle işbirliği suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırdığı, diğer bir askerin ise farklı suçlamalardan 15 yıl hapis cezası aldığı bildirildi.

Askeri mahkeme Başkanı Tuğgeneral Mohammed Abdullahi, davaya ilişkin açıklamasında, sanıkları "ordu disiplini, güveni ve şerefini zedeleyen kötü unsurlar" olarak nitelendirdi.

Abdullahi, Nijerya ordusunun silah ve mühimmat satışına karşı "sıfır tolerans" politikası izlediğini vurguladı.