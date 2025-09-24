Haberler

Nijerya'da 3 Asker Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da güvenlik sorunları sürerken, 3 askere yasa dışı silah satışı ve terör örgütleriyle işbirliği suçlarından müebbet hapis cezası verildi. Dava, Maiduguri'deki askeri mahkemede görüldü.

Nijerya'da güvenlik sorunlarının devam ettiği bir dönemde 3 askere "yasa dışı silah satışı" ve "terör örgütleriyle işbirliği" suçlarından müebbet hapis cezası verildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki askeri mahkemede 4 asker hakkında dava görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, 3 askeri personeli yasa dışı silah satışı ve terör örgütleriyle işbirliği suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırdığı, diğer bir askerin ise farklı suçlamalardan 15 yıl hapis cezası aldığı bildirildi.

Askeri mahkeme Başkanı Tuğgeneral Mohammed Abdullahi, davaya ilişkin açıklamasında, sanıkları "ordu disiplini, güveni ve şerefini zedeleyen kötü unsurlar" olarak nitelendirdi.

Abdullahi, Nijerya ordusunun silah ve mühimmat satışına karşı "sıfır tolerans" politikası izlediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: 'Truva atı' diyerek duyurdular

Bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Şok eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.