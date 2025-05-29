Nijerya'da 1450 Boko Haram Üyesi Yargılanmayı Bekliyor

Nijerya'da 1450 Boko Haram Üyesi Yargılanmayı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terörle mücadele kapsamında gözaltına alınan 1450 Boko Haram üyesinin yargılama sürecinin tamamlandığı bildirildi. Suça karışmadığı belirlenen diğer kişiler ise rehabilitasyon programlarına yönlendirilecek.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan 1450 terör örgütü Boko Haram üyesinin yargılanmayı beklediği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda terörle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Ortak Soruşturma Merkezi'nin (JIC) Geçici Komutanı Albay A.U. Ahmed, merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili Maiduguri kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmed, terörle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 1877 kişiden 1450'sinin soruşturmasının tamamlandığını belirtti.

Soruşturmalarda 1450 kişinin terörist olduklarının ortaya çıkarıldığını kaydeden Ahmed, bu teröristlerin yargılanmayı beklediğini aktardı.

Ahmed, soruşturmalarda suça karışmadığı belirlenen kişilerin ise rehabilitasyon veya radikalleşmeden arındırma programlarına yönlendirileceğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.