Nijerya'da 1450 Boko Haram Üyesi Yargılanmayı Bekliyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan 1450 terör örgütü Boko Haram üyesinin yargılanmayı beklediği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda terörle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Ortak Soruşturma Merkezi'nin (JIC) Geçici Komutanı Albay A.U. Ahmed, merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili Maiduguri kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmed, terörle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 1877 kişiden 1450'sinin soruşturmasının tamamlandığını belirtti.

Soruşturmalarda 1450 kişinin terörist olduklarının ortaya çıkarıldığını kaydeden Ahmed, bu teröristlerin yargılanmayı beklediğini aktardı.

Ahmed, soruşturmalarda suça karışmadığı belirlenen kişilerin ise rehabilitasyon veya radikalleşmeden arındırma programlarına yönlendirileceğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.