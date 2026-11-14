Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, 2027 seçimleri öncesi şiddete müdahale talimatı verdi

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Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 2027 genel seçimleri öncesinde siyasi etkinliklerde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak güvenlik güçlerine kamu düzenini bozmaya çalışanlara karşı sert müdahalede bulunmaları talimatı verdi.

Tinubu, ülkede farklı bölgelerde düzenlenen siyasi etkinliklerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyalarında şiddete yer olmadığını belirtti.

Ülkede 2027'deki genel seçimleri öncesinde siyasi etkinliklerde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Tinubu, güvenlik güçlerine kamu düzenini bozmaya çalışanlara karşı sert müdahalede bulunmaları talimatı verdi.

Tinubu, siyasi kampanyaların halkın refahını ve ülkenin kalkınmasını önceleyen fikirlerin yarıştığı bir süreç olması gerektiğini vurgulayarak genel seçimlerin barışçıl, özgür ve adil bir ortamda yapılması için kararlı olduklarını ifade etti.

Farklı siyasi partilere mensup olmanın veya farklı siyasi hedefler taşımanın, tarafları düşman haline getirmediğini kaydeden Tinubu, siyasi liderlere ve parti destekçilerine sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Tinubu, tüm siyasi partilerin ve adayların Nijerya'nın her yerinde güvenlik endişesi yaşamadan seçim kampanyası yürütebilmesi gerektiğini belirterek siyasetçilerin ve destekçilerinin sorumsuz davranışlarına müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Güvenlik güçlerine yönelik talimatını yineleyen Tinubu, zorbalık ve demokrasi karşıtı faaliyetlere karışanlara karşı tüm güçleriyle müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da seçim öncesi şiddet endişesi

Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde siyasi şiddet ve dezenformasyona ilişkin endişeler sürüyor.

Ulusal Barış Komitesinin 19 Ağustos-27 Ekim 2026 dönemini kapsayan izleme raporuna göre, 26 eyalet ve Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) Ulusal Barış Anlaşması 109 kez ihlal edildi. İhlallerin 33'ünü siyasi şiddet ve holiganlık, 29'unu ise yanlış ve yanıltıcı bilgi yayılması oluşturdu.

Kaynak: AA