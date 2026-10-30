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Nijerya Borno'da Boko Haram'a düzenlenen hava operasyonunda 44 terörist öldürüldü

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Nijerya'nın Borno eyaletindeki Kukawa bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 44 terörist öldürüldü. Hadin Kai Operasyonu Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, onlarca teröristin yaralı kaçtığını, araç, motosiklet ve el yapımı patlayıcı malzemelerinin imha edildiğini bildirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, ordunun, Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 44 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Goni, onlarca teröristin ise yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Goni, operasyonda teröristlere ait araçların ve motosikletlerin yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin de imha edildiğini bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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