Nijerya'da korsanlar 15 kişiyi kaçırdı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River bölgesinde korsanlar, bir petrol gemisine düzenledikleri saldırıda 15 kişiyi kaçırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve kaçırılanların bulunması için operasyon başlatıldı.
Cross River Polis Sözcüsü Sunday Eitokpah, yaptığı yazılı açıklamada korsanların Cross River eyaletine bağlı Oron bölgesinde bir petrol gemisine saldırı düzenlediğini belirtti.
Eitokpah, gemide bulunan 15 kişinin kaçırıldığını kaydetti.
Saldırı bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Eitokpah, kaçırılanların bulunması için operasyon başlatıldığını ifade etti.
Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.
Kaynak: AA / Adam Abu