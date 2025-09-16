Nijer Savunma Bakanı Mody, Türkiye'yi Ziyaret Etti

Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görüşme ve törene ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
