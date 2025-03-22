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Nijer'deki Terör Saldırısında 40'tan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

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Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Tillabery bölgesindeki Fambita köyünde meydana gelen terör saldırısını kınayarak, 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Bakanlık, Nijer halkına taziyelerini sundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Nijer'in Tillabery bölgesindeki Fambita köyünde dün meydana gelen terör saldırısında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Nijer'de meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

" Nijer'in Tillabery bölgesindeki Fambita köyünde dün (21 Mart) meydana gelen terör saldırısında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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